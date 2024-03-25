Эмин Агаларов пообещал создать мемориал при восстановлении «Крокус Сити Холла»

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Мемориал обязательно будет создан при восстановлении «Крокус Сити Холла». Об этом заявил Эмин Агаларов в беседе с РБК.

«Естественно, мы это все рассматриваем. Но сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи – это вот такие», – сказал он.

При этом говорить о восстановлении «Крокуса» в том виде, каким он был до трагедии, пока преждевременно. Агаларов подчеркнул, что решение будет принимать его отец, опираясь на общее мнение россиян и правительства РФ по этому поводу.