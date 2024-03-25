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Эмин Агаларов пообещал создать мемориал при восстановлении «Крокус Сити Холла»

Эмин Агаларов пообещал создать мемориал при восстановлении "Крокус Сити Холла"

Мемориал обязательно будет создан при восстановлении «Крокус Сити Холла». Об этом заявил Эмин Агаларов в беседе с РБК.

«Естественно, мы это все рассматриваем. Но сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи – это вот такие», – сказал он.

При этом говорить о восстановлении «Крокуса» в том виде, каким он был до трагедии, пока преждевременно. Агаларов подчеркнул, что решение будет принимать его отец, опираясь на общее мнение россиян и правительства РФ по этому поводу.

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