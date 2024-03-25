Совет прессы Азербайджана осудил пропагандиста Соловьева

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Террористический акт, совершенный в концертном зале «Crocus City Hall» и повлекший гибель значительного числа невинных людей, актуализирует чувствительный подход к информации, распространяемой в связи с инцидентом. К сожалению, в России эту чувствительность всерьез рассматривают далеко не все. Одним из таких является телеведущий, журналист Владимир Соловьев. Об этом говорится в заявлении Совета прессы.

Отмечается, что рассуждения, направленные на поиск азербайджанского следа в террористическом акте, выходят за рамки традиционной предвзятой риторики этого человека против нашей страны.

«Соловьев своими намеками осуществляет информационную провокацию в отношении Азербайджана. Он не учитывает, что у террориста нет национальной или религиозной принадлежности. Более того, лица, виновные в совершении инцидента, установлены, и Соловьеву не следует занимается конспирологией», – говорится в заявлении.