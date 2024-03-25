В Пакистанском Белуджистане развернута кампания по вакцинации от полиомиелита

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Службы здравоохранения Пакистана начали кампанию вакцинации населения провинции Белуджистан от полиомиелита в связи с выявленными случаями заражения, сообщила газета Dawn.

По ее данным, всего планируется вакцинировать 889 656 детей возраста до 5 лет в округах Чаман, Дера Бугти, Хаб, Ласбела, Насирабад, Сиби, Джаффарабад, Кеч, Хуздар, Уста-Мухаммад и Собхатпур. В этих целях будут развернуты 3 378 медицинских бригад, в том числе 2 641 мобильная, 306 стационарных и 228 бригад в транзитных пунктах.

В марте врачи подтвердили заражение полиомиелитом двухлетнего ребенка в округе Дера Бугти Белуджистана. На территории этой провинции подобных случаев не регистрировалось последние 13 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь считается сейчас эндемичной только для Пакистана и Афганистана. В 2023 году в Пакистане были зарегистрированы 6 случаев инфицирования детей вирусом, в 2022 году – 20, в 2021 году – 84. Правительство заявляло ранее о возможности добиться полного искоренения этой болезни в стране в 2023 году.