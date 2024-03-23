«Защитим наши школы»: поляки вышли на протест в Вильнюсе

164 Просмотров

Несколько сотен поляков в субботу, 23 марта, вышли в Вильнюсе на акцию протеста против обсуждаемого закрытия школ, в которых преподают на национальных языках. Сейчас в Литве 11 300 школьников учатся на польском, 16 800 – на русском и более 230 – на белорусском языке. В Союзе поляков утверждают, что в Литве началась кампания против школ национальных меньшинств.

Демонстрация началась у здания парламента, откуда люди проследовали к зданию правительства и дошли до Дворца президента. Участники несли плакаты «Требуем справедливости в образовании», «Руки прочь от польского образования», «Образование на польском – основа патриотизма», «Остановите дискриминацию против национальных меньшинств» и «Защитим наши школы».

Участники протеста недовольны, что власти требуют создать в польскоязычных школах отдельные классы с обучением на литовском языке. «Наши родители ценой огромных усилий сохранили образование на родном языке, теперь эта задача лежит на нашем поколении», – заявили организаторы акции.

Поляки – самое большое национальное меньшинство в Литве. На них приходится 6,5% населения страны, далее следуют русские – 5% и белорусы – 1%. Еще в начале учебного года в министерстве образования Литвы заявляли, что не планируют закрывать школы с национальным языком обучения. Речь шла, прежде всего, о русскоязычных школах, поскольку такую реформу начали в Латвии и Эстонии.

Однако в январе 2024 министр образования Гинтаутас Якштас сменил риторику. «Мы обсуждаем с командой, есть ли возможность постепенно закрыть школы для русского меньшинства. Мы хотели бы принять решение на государственном уровне, чтобы эти школы начали исчезать, потому что понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве», – цитирует политика агентство ELTA.