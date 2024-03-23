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Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

Ильхам Алиев поздравил президента Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту  Исламской Республики Пакистан Асифу Али Зардари по случаю национального праздника, сообщает пресс-служба главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ по случаю национального праздника Исламской Республики Пакистан – Дня Пакистана.

Нас радует развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном по восходящей линии. Вызывает удовлетворение расширение с каждым днем наших межгосударственных связей, построенных на таких прочных основах, как религиозно-культурные корни и братство, укрепление нашего стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Сегодня наше плодотворное сотрудничество в политической, экономической, военной, гуманитарной и других областях служит интересам наших стран и народов, еще больше сближая их друг с другом. Активный политический диалог между нами играет важную роль в развитии нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы благодарны Пакистану за его постоянную поддержку и справедливую позицию в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и решительно прилагать совместные усилия, направленные на развитие многоплановых азербайджано-пакистанских отношений, расширение нашего сотрудничества.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Пакистана благополучия и процветания».

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