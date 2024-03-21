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Главное Мир

Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

Маск анонсировал имплант, который сможет возвращать зрение

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям.

«Blindsight – следующий продукт Neuralink после Telepathy… Даже если кто-то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», – написал Маск в своей соцсети Х.

По его словам, имплант уже испытывают на обезьянах.

«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», – отметил Маск.

Он уточнил, что обезьяны в ходе экспериментов не пострадали.

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