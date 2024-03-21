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ВВС и ПВО Беларуси приводятся в готовность в рамках проверки армии

ВВС и ПВО Беларуси приводятся в готовность в рамках проверки армии

Отдельные воинские части и подразделения командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси приводятся в готовность в рамках комплексной проверки белорусской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что личному составу предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники, в том числе осуществить выход в назначенные районы «для выполнения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне в интересах охраны государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве».

В Минобороны проинформировали, что проверка позволит оценить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях, маршевые возможности вооружения и военной техники, уровень подготовки личного состава и его способность выполнять поставленные задачи.

Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Беларуси началась 11 марта. В рамках проверки из запаса было призвано около 5 тыс. военнообязанных.

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