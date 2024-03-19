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Прокладка автодороги Агдам-Физули завершится уже в этом году

Прокладка автодороги Агдам-Физули завершится уже в этом году

Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули планируется завершить в этом году.

Об этом заявил Акиф Айген, заместитель председателя правления турецкой компании Proyapı, которая осуществляет строительные работы на освобожденных территориях. Его слова приводит «Репорт».

Трасса Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов. Протяженность четырехполосной дороги составляет 64,8 километра, ширина проезжей части – 15 метров.

Автомобильная дорога Агдам-Физули, строительство которой было начато в октябре 2021 года, является одним из реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, призванных сыграть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

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