Болсонару предъявлено обвинение в фальсификации

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Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны Жаиру Болсонару в подделке записей о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Болсонару предъявлено обвинение о внесении ложных данных в единую систему здравоохранения страны и создании преступной организации. Как утверждает следствие, записи о вакцинации политика были сфальсифицированы.

«Я спокоен, ничего не должен. Мир знает, что я не вакцинировался», — заявил экс-президент Бразилии. Следствие также предъявило обвинения одному из помощников политика, Мауро Сиду, арестованному в мае 2023 года в рамках расследования.