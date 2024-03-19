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Болсонару предъявлено обвинение в фальсификации

Болсонару предъявлено обвинение в фальсификации

Федеральная полиция Бразилии предъявила обвинения бывшему президенту страны Жаиру Болсонару в подделке записей о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Болсонару предъявлено обвинение о внесении ложных данных в единую систему здравоохранения страны и создании преступной организации. Как утверждает следствие, записи о вакцинации политика были сфальсифицированы.

«Я спокоен, ничего не должен. Мир знает, что я не вакцинировался», — заявил экс-президент Бразилии. Следствие также предъявило обвинения одному из помощников политика, Мауро Сиду, арестованному в мае 2023 года в рамках расследования.

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