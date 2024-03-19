ООН: Ограничения на ввоз помощи в Газу – военное преступление

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Введенные Израилем ограничения на ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа могут быть расценены как использование голода в качестве «метода ведения войны», что является военным преступлением. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, призвав Израиль обеспечить население оккупированных палестинских территорий продовольствием, сообщает ТАСС.

«16-летняя блокада Газы Израилем уже оказала серьезное влияние на права гражданского населения, оставив местную экономику опустошенной и создав зависимость от помощи», – отметил Тюрк. «Масштабы продолжающихся ограничений Израиля на поступление помощи в Газу, а также то, как он продолжает вести военные действия, могут приравниваться к использованию голода в качестве метода ведения войны, что является военным преступлением», – подчеркнул он.

Верховный комиссар ООН пояснил, что нынешняя тяжелая ситуация с продовольствием в Газе, грозящая голодом, стала результатом введенных Израилем «ограничений на ввоз и распределение гуманитарной помощи и коммерческих товаров, перемещения большей части населения, а также разрушения критически важной гражданской инфраструктуры». «Израиль как оккупирующая держава обязан обеспечить снабжение населения продовольствием и медицинской помощью, соразмерными его потребностям, а также содействовать работе гуманитарных организаций по доставке этой помощи», – резюмировал Тюрк.