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В Манчестере найден переведенный на тюркский язык старинный Коран (фото)

В Манчестере найден переведенный на тюркский язык старинный Коран (фото)

Казахстанские специалисты обнаружили несколько ценных рукописей и документов, связанных с историей Казахстана, в архивах и библиотеках Великобритании в рамках предпринятой научно-исследовательской экспедиции. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

«Представители Национального центра рукописей и редких книг в рамках научно-исследовательской экспедиции в Великобританию посетили библиотеки, архивы и исследовательские центры Лондона, Оксфорда и Манчестера. Специалистам удалось получить копии 15 рукописей и около 500 архивных документов, связанных с историей нашей страны», – отметили в министерстве.

По его данным, одной из ценных рукописей, найденных в Манчестере, является Коран, впервые переведенный на тюркский язык в период X-XII веков. По оценке казахстанских специалистов, этот перевод очень близок к языку перевода энциклопедического труда «Кутти Билик» Юсуфа Баласагуни, средневекового мыслителя, который, по одной из версий, родился на территории Казахстана.

Также был обнаружен средневековый труд на арабском языке, который, как предполагается, был написан аль-Фараби, мыслителем, родившемся на территории нынешней Южно-Казахстанской области.

Сообщается, что сотрудники национального центра и зарубежные ученые проведут совместные исследования обнаруженных рукописей и трудов.

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