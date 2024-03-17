Столтенберг рассчитывает на укрепление партнерства НАТО с Азербайджаном |
СОР29 станет важной вехой в борьбе с глобальным потеплением, заявил Столтенберг |
Зеленский обвинил Путина в имитации выборов |
Генсек НАТО: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению |
ЦИК: Путин набирает 87,34% голосов (обновлено) |
Столтенберг приветствовал растущую роль Баку в поставках газа в Европу |
Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29 |
Президент Алиев указал на активную фазу мирных переговоров с Ереваном |
Ильхам Алиев отметил долгую историю партнерства НАТО и Азербайджана |
Главное Политика

The Telegraph: Макрон превратился в «ястреба» не случайно

The Telegraph: Макрон превратился в «ястреба» не случайно

Неожиданное превращение французского президента Эммануэля Макрона из «голубя» в «ястреба» в вопросах поддержки Украины отражает его желание стать лидером западного мира на фоне нерешительности других стран. Об этом пишет британское издание The Telegraph на основе многих интервью с инсайдерами в окружении Макрона и Олафа Шольца.

Отмечается, что Германия и США неоднократно упрекали Париж за недостаточный масштаб военной помощи Украине, что изрядно задевало французов. Кроме того, Германия возглавила общеевропейский проект создания сплошной противоракетной обороны над ЕС. И это французам тоже показалось посягательством на их статус доминирующей военной силы в Европе.

Теги:
Из этой рубрики
Столтенберг рассчитывает на укрепление партнерства НАТО с Азербайджаном
Политика

Столтенберг рассчитывает на укрепление партнерства НАТО с Азербайджаном

2024/03/17, 23:36
Зеленский констатировал лидерство Франции в Европе
Политика

Зеленский констатировал лидерство Франции в Европе

2024/03/17, 23:21
Генсек НАТО: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению
Политика

Генсек НАТО: Азербайджан и Армения как никогда близки к мирному соглашению

2024/03/17, 23:11
Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29
Политика

Алиев пригласил Столтенберга посетить Азербайджан для участия в СОР29

2024/03/17, 23:00
Президент Алиев указал на активную фазу мирных переговоров с Ереваном
Политика

Президент Алиев указал на активную фазу мирных переговоров с Ереваном

2024/03/17, 22:54
Ильхам Алиев отметил долгую историю партнерства НАТО и Азербайджана
Политика

Ильхам Алиев отметил долгую историю партнерства НАТО и Азербайджана

2024/03/17, 22:47
Алиев и Столтенберг провели встречу в расширенном составе
Политика

Алиев и Столтенберг провели встречу в расширенном составе

2024/03/17, 22:33
The Telegraph: Макрон превратился в «ястреба» не случайно
Политика

The Telegraph: Макрон превратился в «ястреба» не случайно

2024/03/17, 21:50
Петр Павел пока не видит путей решения ситуации в Украине
Политика

Петр Павел пока не видит путей решения ситуации в Украине

2024/03/17, 21:00