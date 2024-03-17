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Байден уличил Трампа в преклонении перед Путиным

Байден уличил Трампа в преклонении перед Путиным

Экс-глава Соединённых Штатов Дональд Трамп настолько преклоняется перед президентом России Владимиром Путиным, что позволит ему делать всё, что заблагорассудится. Такое заявление сделал действующий американский лидер Джо Байден во время торжественного ужина в журналистском клубе «Гридирон», на котором собрались самые влиятельные представители вашингтонской прессы, а также присутствовали эстонский премьер-министр Кая Каллас и украинский посол в Штатах Оксана Макарова.

«Как я уже говорил в своём послании «О положении страны», мы живём в беспрецедентный для демократии момент — беспрецедентный момент в истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: «Делайте, чёрт возьми, что хотите». Бывший американский президент действительно сказал это», — подчеркнул президент.

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