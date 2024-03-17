ГЭЦ проведет выпускные экзамены

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Сегодня, 17 марта, Государственный экзаменационный центр проведет выпускные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования выпускной экзамен для 46 741 учащегося.

Согласно информации ГЭЦ, экзамены пройдут в Сабунчинском, Сабаильском, Хатаинском, Насиминском, Наримановском районах города Баку, Гяндже (I часть) , в Самухском, Дашкесанском, Газахском, Агстафинском, Шекинском, Лянкяранском (I часть), Астаринском, Билясуварском, Агдамском, Агджабединском, Агсуинском, Зардабском, Кюрдамирском, Имишлинском, Ширванском, Гусарском, Сиязанском, Хызинском, Шабранском районах.

Экзамен начнется в 11:00, прибывшие после 10:45, не будут допущены к экзамену.