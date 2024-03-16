Макрон: Роль Франции – быть «нервом войны»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на фоне продолжающейся военной агрессии РФ и своих инициатив по потенциальной возможности отправки войск стран Запада в Украину он стремится избежать эскалации.

Об этом заявил Макрон в интервью украинским СМИ.

Вместе с тем он отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, и у него «нет никакой наивности по России».

«Наша цель – Россия не должна победить. Но наша цель также – это вернуть мир в Европу. Для того, чтобы выйти на результат этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война», – сказал Макрон.

Однако, добавил французский президент, в Париже «готовы сказать, что у нас нет лимитов, и мы будем реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия».

«И украинцы в определенный момент должны иметь сильную позицию, когда они будут вести переговоры об установившемся мире. Но сейчас я не выступаю с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности», – констатировал Макрон.

При этом Макрон отметил, что «Франция имеет свою позицию относительно ядерного сдерживания для стран-агрессоров и она не менялась».

«Я думаю, что это Россия с самого начала угрожает ядерной дубиной. Франция имеет свою позицию по ядерному сдерживанию и она не изменилась. Эта война началась 10 лет назад. Это новые условия, новый контекст. Мы видим, что мы должны предоставить дополнительные гарантии Украине, чтобы Украина имела четкий календарь военной помощи и шла к тому моменту, когда переговоры станут возможными. Но территориальная целостность Украины будет фундаментальной ценностью», – подчеркнул президент.

Макрон уклонился от ответа относительно возможного ареста российского лидера Владимира Путина, если тот приедет во Францию.

На вопрос журналиста о вероятности ареста Путина, если тот приедет во Францию, президент заявил, что сейчас этот вопрос не актуален. «Этот вопрос не на повестке дня. Он не планирует приехать», – сказал Макрон.

Эммануэль Макрон также заявил, что если ему будет звонить по телефону Владимир Путин, то готов поднять трубку и выслушать возможные предложения. Возможно, это поможет поскорее прекратить агрессию РФ и установить справедливый мир в Украине.

Французский лидер объясняет, что ответит на звонок, потому что «чувствует, что это моя ответственность».

«Я послушаю, что он будет предлагать», – добавил Макрон.

По его убеждению, роль Франции – быть «нервом войны».

«Нужно с одной стороны передать Украине все необходимое, чтобы усилить ее обороноспособность, но при этом способствовать деэскалации. Нам нужно выйти на устоявшийся справедливый мир», – отметил Макрон.

Поэтому разъяснил французский президент, если вдруг Путин «захочет что-то предложить, я послушаю смысл его предложения».