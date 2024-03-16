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СМИ: Бербок тайно уговаривает Шольца доставить в Украину Taurus

СМИ: Бербок тайно уговаривает Шольца доставить в Украину Taurus

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кулуарно пытается убедить канцлера Олафа Шольца доставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, Бербок тайно работает над планом, как Германия может отправить Taurus в Украину, не пересекая «красных линий» Шольца.

«Один из ее вариантов выглядит так: немцы передают Taurus британцам, которые передают их украинцам, но сохраняют контроль над размещением и целями. Пока что министру иностранных дел не удалось добиться успеха у Шольца», – говорится в статье.

Отмечается, что одной из проблем является вопрос контроля – «куда целиться, куда стрелять и куда попадать», и этот контроль невозможен без немецких солдат. При этом, по словам экспертов, крылатая ракета может быть развернута в полном объеме только с помощью Бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования.

«Только тогда крылатая ракета сможет проявить свои качества: пролететь под радарами противника, автоматически обогнуть позиции ПВО и, наконец, поразить цель с точностью менее трех метров», – пишет СМИ.

Авторы материала отмечают, что если Германия хочет развернуть Taurus с его особыми преимуществами, немецкие солдаты должны по крайней мере помогать в планировании миссий. Но Шольц отрицает этот вариант.

«В качестве альтернативы Taurus можно было бы использовать в уменьшенном варианте – вместо больших пакетов данных о миссиях в систему будут поступать только данные о целях GPS. Однако в этом случае Украина будет использовать высокотехнологичное оружие не в полную силу», – констатирует издание.

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