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Токаев предложил изменить герб Казахстана из-за присутствия в нем «признаков советской эпохи»

Токаев предложил изменить герб Казахстана из-за присутствия в нем «признаков советской эпохи»

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил изменить герб Казахстана. По его словам, нынешний герб слишком сложен для восприятия, и в нем «присутствует эклектика и признаки советской эпохи».

«В ходе обсуждений ряд экспертов и общественных активистов высказывались о необходимости модернизации всей системы государственной символики. Считаю, что наш небесно-голубой флаг стилистически безупречен и, главное, наглядно отражает уникальность и идеалы нашей страны», — заявил президент на Национальном курултае в Атырау.

Тоже самое, по словам Токаева, относится и к государственному гимну Казахстана.

«Благодаря различным достижениям соотечественников его мелодия звучит во всем мире. Стало доброй традицией в кругу родных и близких встречать Новый год под волнующие звуки гимна. Иначе говоря, слова и музыка гимна находят мощный отклик в сердцах наших граждан», — цитирует его издание Kursiv.

После этого президент предложил объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового государственного герба.

«Полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи. В случае общего согласия можно было бы создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии», — заявил Токаев.

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