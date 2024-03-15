Крути – не крути, а Армении крышка

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Европарламент попытался прикрыть Армению от мгновенного гнева России и «сам» предложил подумать о предоставлении республике статуса кандидата в члены ЕС с оказанием ей военной помощи. В столь блефовую игру Европы, которой Ереван нужен еще меньше, чем рыбке – зонтик, мало кто верит: она только ухудшает ситуацию с безопасностью РА, вынуждает Москву на ответные действия и еще раз демонстрирует Баку антиазербайджанские настроения «семьи цивилизованных народов» с ее тройными стандартами.

Вслед за тем как премьер Армении Никол Пашинян и представители его правительства заявили, что республика может подать заявку на предоставление ей статуса кандидата в члены ЕС, Европейский парламент «сам» выступил с соответствующей инициативой и принял резолюцию. Результаты голосования по документу, который, кстати, необязателен к исполнению, выглядят так: 504 депутата – за, против – 4, воздержались – 32. Конкретнее: европарламентарии призывают к укреплению отношений с Арменией и предлагают ей подать заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

«ЕП считает, – сказано в резолюции, – что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения». Также Европарламент выступает за наращивание оборонного сотрудничества с Арменией, удовлетворение просьбы Еревана в оказании поддержки армянским вооруженным силам; поддержку стремления РА к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в сфере политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности.

Евродепутаты признали, что «влияние России на экономику Армении остается существенным», и призвали Ереван к «бдительности» в контексте «возможного обхода санкций». Они пообещали республике помощь для смягчения негативных последствий на случай, если, по их словам, Россия попытается «наказать Армению за ее независимый политический и стратегический выбор». И, что очень «красиво» со стороны ЕП, он призвал ЮНЕСКО принять «незамедлительные меры по сохранению и защите армянского культурного наследия в Карабахе», в то время как в период его оккупации армянами было сделано все возможное, чтобы стереть в этом регионе азербайджанское культурное наследие. Но тема эта для «просвещенных европейцев» табуированная.

Между тем ЕП в своей резолюции уделил много места Азербайджану – естественно, с обличительных и обвинительных позиций. Он «осуждает вторжение азербайджанских ВС на международно признанную территорию Армении и продолжающуюся оккупацию некоторых ее частей»; требует вывода азербайджанских войск «со всей суверенной территории Армении», выражает «глубокую обеспокоенность по поводу ирредентистских и подстрекательских заявлений, сделанных президентом Азербайджана и другими официальными лицами Азербайджана, угрожающими территориальной целостности и суверенитету Армении. В том числе в связи с требованием создания экстерриториального коридора, связывающего Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью». А также «предостерегает Баку от любого потенциального военного авантюризма против самой Армении». Европейские парламентарии считают, что ЕС должен быть готов ввести санкции «в отношении любых физических и юридических лиц, которые угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении». Ну и все в таком же не новом духе.

Добавим, что Европарламент, кроме того, призвал европейские компании и инвесторов укреплять с Арменией экономические связи и торговые отношения. Он похвалил республику за «значительные политические изменения» в ней за последние годы и обязательства правительства обеспечить работу демократических институтов.

Собственно, Армения оказалась прилежной ученицей, однако не в том, что касается «укрепления демократии». Но она на «отлично» справилась с заданием по дискредитации России и ОДКБ, по факту вышла из состава последней, выставила из международного аэропорта «Звартноц» российских пограничников, защищавших армянские рубежи с момента признания независимости Армении, предварительно широко распахнув двери для миссии «наблюдателей» ЕС на границе с Азербайджаном (сейчас Ереван настаивает на увеличении количества «наблюдателей»); проведя совместные учения с НАТО и создав проходной двор для разведок западных стран, грезящих о дестабилизации обстановки на Южном Кавказе и подрыве позиций в регионе разных «неправильных» стран, в числе которых значится и Азербайджан, против законных интересов которого Европарламент настрочил и принял не одну резолюцию с заведомо ложными обвинениями в адрес Баку.

По всей вероятности, следующим выполнением задания Запада (но тут уже на «отлично» вряд ли удастся) должно стать изгнание российской военной базы из Гюмри. Однако если иметь в виду, что на вывод российских баз из Грузии потребовалось порядка 15 лет, после которых они «выросли» в Абхазии и Южной Осетии, то есть на отколовшихся от метрополии территориях, легко представить, что ждет Армению, посягни она на пребывание военных в Гюмри. Таким образом, армянское руководство с интенсивного «натаскивания» его Западом создало огромные проблемы безопасности своей же стране, причем, на фоне недоурегулированности конфликта с Азербайджаном (анклавы, раздел границы, мирный договор, открытие коммуникаций и т.д.).

Пашинян поприветствовал резолюцию Европарламента и заявил о «политической воле» его правительства продолжать сотрудничество с Евросоюзом. Вероятно, он желает представить резолюцию своим «звездным часом». Также, вероятно, он не вполне понимает, что от «бумажки» европарламентариев до предоставления статуса – путь немалый, а если и не столь продолжительный «по политическим причинам», то до вступления в Евросоюз Армении не дотянуться десятилетиями. По простой причине: «цивилизованному миру» проблемная и неплатежеспособная страна с нулевой самостоятельной экономикой, держащейся почти полностью на российских деньгах и на подачках западных «спонсоров», нужна как рыбке зонтик.

Москва, естественно «оскорблена» риторикой и действиями Еревана, но пока – на видимом уровне – не более. Вероятно, это и воодушевило Пашиняна в контексте еще большего сближения с Западом и, скажем прямо, – изощренного предательства своей кормилицы, поилицы и защитницы (Ильхам Алиев насчитал полученного от Армении трофейного вооружения на 5 млрд долларов): понятно, что российского, практически бесплатного и не с исключительно альтруистической мотивацией. Собственно, Запад тоже далек от альтруизма — как до Луны. Но разница, все же, есть, и огромная.

А теперь рассмотрим, что светит – не светит Армении, столь сильно «влюбленной» в Запад, не склонный к нежным чувствам, а только изображающий их, что чревато весьма серьезными последствиями для Южного Кавказа и не его одного.

Во-первых, трудно поверить, что Россия согласится остаться ни с чем в Армении не только в контексте опасных для себя геополитических рисков, но и из соображений того, что она вложила в республику огромное количество денег, в том числе, в виде поставок самого разнообразного вооружения и инвестирования стратегически важных объектов. По оценке самих же армянских экспертов, российскому капиталу, в том числе, через лиц армянского происхождения, принадлежит 90% энергетики республики. Не забудем также о железной дороге и других, менее крупных, объектах. Кроме того, почти все экспортные поступления Армении идут из России, а также миллиарды долларов от работающих в РФ армян, присылающих их на родину.

К этому добавим членство Армении в ЕАЭС, что ей крайне выгодно с точки зрения преференций, поэтому о выходе из этого союза она не заикается. Но согласится ли блок, а, главное – Россия, на совместительство Армении в ЕАЭС с ее разрывом отношений с Москвой и ОДКБ столь позорным образом и грубой переориентацией на Запад? Публичные оплеухи Россия получала не раз, однако без ответа, пусть и запоздалого, но весьма увесистого, она их не оставляла. Значит, «ответка прилетит», вопрос в том, в каком именно виде.

Россия, конечно, может устроить Армении торговую войну, а может и умыть руки в случае, если Ереван проигнорирует «красные линии» в отношениях с Азербайджаном, и последний ему ответит. Заметим, все это – в условиях отсутствия официального раздела армяно-азербайджанской границы. То есть Армения сильно поспешила в своем беге на Запад, который ей не поможет, случись заваруха на Южном Кавказе, которая «белым людям» придется очень кстати при всей их болтовне о поддержке мирного армяно-азербайджанского урегулирования, ставшей, на деле, стимулированием Еревана к реваншу малыми средствами.

Теперь обратимся к вопросу «нужности» Армении для Евросоюза, в который выстроилась довольно длинная очередь из «кандидатов» – преимущественно, в глазах ЕС, «голодранцев». И если Евросоюз пойдет на расширение в обозримом будущем, а не напротив, имея в виду мечту смыться из него некоторых государств-участников, – то только за счет стран, которые принесут «семье» деньги, экономический потенциал, и которых не надо будет огромными усилиями доводить до стандартов Евросоюза (тем более, на фоне расходов на Украину, которые стали для многих государств ЕС уже неподъемными). И если он не станет собирать «нищих» и ненадежных из соображений «политической целесообразности», что маловероятно.

Но при наличии таковых ЕС может закрыть глаза на то, что СМИ пестрят сообщениями, в соответствии с которыми Армения стала одним из крупнейших «хабов» по обходу санкций для Москвы. Получается, Ереван работает на несколько фронтов, и если информация об обходе санкций посредством РА соответствует действительности, Россия не будет спешить с «отмщением» – до тех пор, пока армянскую «лавочку» не прикроет Запад. Отсюда – новые вызовы для самой Армении.

Она же, с целью «втереться» в западный мир и доказать ему свою «преданность», заявила о намерении участвовать в гражданских миссиях Евросоюза в области безопасности, но объяснила это так: «Размещенная в Армении миссия ЕС способствует стабильности в регионе. В то же время мы не желаем быть лишь потребителем безопасности, и в этом контексте Армения уведомила Брюссель, что готова внести вклад в гражданские миссии ЕС по общей безопасности и политике обороны» (цитата от секретаря Совбеза РА Армена Григоряна).

По его словам, Ереван «считает неприемлемой безосновательную критику разных стран в адрес миссии ЕС», которой Армения содействует в реализации ее мандата в полном объеме. «Мы рассматриваем ЕС в качестве важного партнера по диверсификации безопасности и экономики Армении», – сказал он.

Напомним, миссия ЕС в Армении изобилует французским контингентом, и официальный представитель МИД России Мария Захарова попыталась донести до Еревана, что военное присутствие Парижа и его расширение в РА создает дополнительные риски безопасности: «Наивно полагать, – подковырнула она, – что Франция готова или способна обеспечить безопасность Армении. Если бы такие возможности у Франции были, она бы применила их в тех странах, в которых у нее были буквально контрактные обязательства – это африканский континент. Миссии Франции в этих странах с треском провалились».

Словом, Армения предупреждена, но это не означает, что вооружена. А ситуация, между тем, накалятся: Пашинян продолжает торговаться с ОДКБ, требуя от нее ответа, что является для блока «красными линиями» в контексте суверенной территории Армении, хотя он сам подписал в 2022 году Пражское заявление, в котором признавалась Алма-Атинская декларация 1991 года. По ней, фиксирование государственных границ бывших союзных республик закреплено в том виде, в котором они были утверждены на момент распада СССР. А это означает, что Карабах (тогда автономная область) принадлежал Азербайджану. И он всего лишь вернул его домой.

Но Пашинян пытается шантажом изменить ситуацию: если ОДКБ ответит на вопрос о «красных линиях» в соответствии с армянскими представлениями о них, то «это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены со всеми вытекающими из этого последствиями» (туманно, не правда ли?) Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Значит, торг продолжается? И не потому ли Пашинян еще не заявлял однозначно, что Ереван будет добиваться, своим «прилежным поведением», статуса кандидата в члены Евросоюза?

Но это выстрел вхолостую: ОДКБ не уступит. И тогда, помимо движения к Евросоюзу, начнется откровенное и официальное движение Армении к НАТО. Геополитически эти два вектора связаны, однако не без противоречий между ними. И тогда Армении, которая нашла самое неподходящее время «серьезно задружить» с Евросоюзом (то есть перед непредсказуемыми выборами в Европарламент) – крышка со всех сторон. Европа сама не знает, что с ней станется после выборов, и ни о каких «гарантиях безопасности» Армении речи нет и не будет.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az