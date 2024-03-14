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Пашазаде обратил внимание посла США на армянский вандализм (фото)

Пашазаде обратил внимание посла США на армянский вандализм (фото)

14 марта председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла США Марка Либби.

Согласно информации УМК, в ходе встречи шейхульислам призвал американского посла обращать внимание на армянский вандализм во время посещения освобожденных территорий.

Он отметил, что Армения, которая совершила эти разрушения, разрушила мечети и даже церкви распространяет клевету и очерняет Азербайджан.

Шейхульислам добавил, что «наши ожидания в том, что такая супердержава как США на стороне правды в таких вопросах, естественны».

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