Пашазаде обратил внимание посла США на армянский вандализм (фото)

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14 марта председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла США Марка Либби.

Согласно информации УМК, в ходе встречи шейхульислам призвал американского посла обращать внимание на армянский вандализм во время посещения освобожденных территорий.

Он отметил, что Армения, которая совершила эти разрушения, разрушила мечети и даже церкви распространяет клевету и очерняет Азербайджан.

Шейхульислам добавил, что «наши ожидания в том, что такая супердержава как США на стороне правды в таких вопросах, естественны».