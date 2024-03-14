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Медведев назвал семь условий прекращения войны с Украиной

Медведев назвал семь условий прекращения войны с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал украинскую «формулу мира», которая в числе прочего предполагает вывод российских войск и возврат к границам 1991 года. В ответ он предложил «российскую формулу», которая включает признание Украины территорией России.

Она состоит из семи пунктов:

1. Признание «бывшей (далее – б.) Украиной» поражения в военной составляющей конфликта. Полная и безоговорочная капитуляция б. «Украины» в лице неонацистской клики в Киеве. Демилитаризация б. «Украины» и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.

2. Признание международным сообществом нацистского характера б. киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти б. «Украины».

3. Констатация ООН утраты б. «Украиной» международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы.

4. Отставка всех конституционных органов власти б. «Украины» и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории б. «Украины».

5. Принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших граждан нашей страны и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам Российской Федерации.

6. Официальное признание временным парламентом б. «Украины», что вся её территория – это территория Российской Федерации. Принятие акта о воссоединении территорий б. «Украины» с Россией.

7. Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения.

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