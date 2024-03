Зарубежные СМИ широко осветили визит Токаева в Азербайджан

Зарубежные СМИ широко освещали государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Информационное агентство «Казинформ» (на русском языке), The Astana times (на английском языке), The Times of Central Asia (на английском языке), а также Nova news (на итальянском языке) и другие средства массовой информации опубликовали обширные материалы о визите. Об этом сообщает «Азертадж».

В статьях отмечается, что Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Ильхама Алиева с переизбранием на пост Президента Азербайджана с подавляющим большинством голосов. Сообщается, что президенты приняли участие в первом заседании Высшего межгосударственного совета, на котором в центре внимания находились вопросы транзитных грузоперевозок и экспорта добываемой в Казахстане нефти через Каспийское море по территории Азербайджана.

В публикациях говорится, что 11 марта президенты Азербайджана и Казахстана по видеосвязи наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на бакинскую станцию «Абшерон».

Отправка контейнерного поезда из принадлежащего Казахстану транспортно-логистического центра, сданного в эксплуатацию в китайском городе Сиань, имеет большое значение для всех участников Среднего коридора. Поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел маршрут протяженностью 7 тысяч километров (казахстанский терминал в Сиане-Актау-станция «Абшерон») за 11 дней. В ходе мультимодальной перевозки контейнеры были перегружены в казахстанском порту и доставлены по Каспийскому морю в Бакинский международный торговый порт, а оттуда – на станцию «Абшерон».

Начавший на днях деятельность в Китае Транспортно-логистический центр Казахстана нацелен на развитие Среднего коридора и привлечение новых грузов, значительное увеличение объемов грузоперевозок по маршруту. Согласно предварительной договоренности, посредством этого Центра планируется отправка в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

На церемонии Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что, несмотря на геополитическую напряженность, создание новой транспортной структуры повышает эффективность связей сотрудничества Казахстана и Азербайджана. Этот маршрут является стратегическим и очень важным. «Мы говорили о том, чтобы прилагать совместные усилия в области цифровизации, создания искусственного интеллекта, строительства оптико-волоконной связи по дну Каспия», – сказал Президент Казахстана, подчеркнув, что в дальнейшем будут осуществлены новые совместные экономические проекты.

В материалах большое внимание уделяется выступлению Президента Ильхама Алиева. Президент Азербайджана отметил, что двустороннее сотрудничество является частью многостороннего сотрудничества в рамках реализации проекта как Транскаспийского международного транспортного маршрута, так и Среднего коридора. Глава государства заявил, что Каспийское море не разделяет Казахстан и Азербайджан, а наоборот, играет роль моста для сближения двух стран.

В публикациях указывается, что в 2023 году объем транзитных грузов увеличился на 65 процентов и достиг 4,2 миллиона тонн. По сравнению с январем прошлого года грузоперевозки в январе текущего года увеличились в 2,5 раза, а контейнерные перевозки из Китая выросли в 3 раза.

Сообщается, что в рамках визита казахстанская компания «КазМунайГаз» и азербайджанская компания SOCAR подписали соглашение об увеличении объемов транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан до 2,2 миллиона тонн.

В статьях особое место отведено совместной поездке Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденный от оккупации город Физули, где главы государств ознакомились с Генеральным планом реконструируемого города. Отмечается, что Генеральным планом предусмотрено доведение к 2040 году административной территории города Физули до 1943 гектаров, а численности населения – до 50 тысяч человек. Для обеспечения комфортных и современных условий жизни в городе будут построены средне- и малоэтажные жилые здания, индивидуальные дома с приусадебными участками, созданы учреждения образования, здравоохранения, культуры, производственные предприятия, зоны рекреационного и другого назначения.

Как пишут зарубежные СМИ, открытие Центра детского творчества имени Курмангазы, который стал незабываемым подарком юным жителям Физули, также служит показателем несокрушимой дружбы, братства двух стран и народов.