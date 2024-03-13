Ушел из жизни вице-президент ЛУКОЙЛа

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Умер вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус, об этом сообщается на сайте компании. Робертус скоропостижно скончался на 54-м году жизни.

В пресс-службе компании отметили, что карьера топ-менеджера была связана исключительно с ЛУКОЙЛом, куда он пришел после окончания института на должность экономиста и впоследствии дослужился до нынешнего поста.

«За 30 лет работы в ЛУКОЙЛе завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем», — говорится в сообщении.