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Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей

Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей

Нынешняя церемония вручения премии «Оскар» в 2024 году стала самой популярной за последние четыре года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным компании Nielsen, трансляцию смотрели, в среднем, 19,5 миллиона зрителей. Это на четыре процента больше, чем годом ранее.

96-я церемония вручения «Оскара» собрала самую большую аудиторию среди всех церемоний награждения с 2020 года. Тогда ее посмотрели 23,6 миллиона зрителей. В 2021 году трансляция «Оскара» собрала всего 10,4 миллиона просмотров, в 2022 году – 16,6 миллиона, а в 2023 году – 18,76.

В этом году впервые трансляция состоялась на час раньше обычного. Больше всего людей присоединились к пересмотру в последние полчаса церемонии – 21,9 миллиона. Именно тогда были объявлены главные номинации – Лучшая актриса, Лучший актер, Лучший режиссер и Лучший фильм.

Кроме того, «Оскар» стал самым популярным шоу, опередив февральскую церемонию вручения премии «Грэмми», примерно, на 2,4 миллиона зрителей. А «Золотой глобус» – 9,7 миллиона.

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Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей
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Церемонию «Оскара» посмотрели почти 20 миллионов зрителей

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