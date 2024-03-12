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Главное Общество

Минобразования призывает родителей не паниковать из-за распространившихся сообщений

Минобразования призывает родителей не паниковать из-за распространившихся сообщений

Со вчерашнего дня в социальных сетях распространяется информация о том, что в нескольких общеобразовательных учреждениях в Азербайджане будут совершены преступления. Вопрос находится на контроле соответствующих органов.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.

«В настоящее время учебный процесс продолжается в штатном режиме. Мы призываем родителей не волноваться, а пользователей социальных сетей – воздержаться от вызывающих тревогу призывов», – заявили в ведомстве.

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация о том, что в Азербайджане группой лиц будут совершены убийства в определенных школах и торговых центрах. В пресс-службе МВД сообщили, что вопрос взят под контроль и расследуется.

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