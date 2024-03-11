«Не время говорить о капитуляции украинцев». Столтенберг ответил Папе Франциску

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Сейчас необходимо вести диалог о передаче Украине нового оружия, а не советовать ей идти на условия России и капитулировать.

Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Если мы хотим мирного долгосрочного решения путем переговоров, то путь к нему – это оказание военной поддержки Украине», – подчеркнул Столтенберг, комментируя недавнее заявление Папы Римского Франциска.

Он добавил, что события, которые происходят на поле боя, непосредственно влияют на возможные переговоры между Украиной и Россией.

«Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас», – отметил генсек.