Папа римский Франциск призвал Украину к переговорам с Россией

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Папа римский Франциск заявил, что в конфликте в Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.

Понтифик заявил об этом в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI, которое выйдет 20 марта, передает РИА Новости.

«Это интерпретация. Но я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры», – сказал он, отвечая на вопрос об отношении к капитуляции, о которой, по словам журналиста, «говорится в Украине».

«Сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав. Слово «переговоры» – смелое. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится? Вовремя вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником», – сказал понтифик.

По его словам, сейчас в конфликте в Украине «есть много желающих выступить в роли посредников, в частности, Турция. «Не стыдитесь вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась», – сказал Папа.

Говоря о собственной готовности оказать посреднические усилия, он подчеркнул, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».

«Смелость – не довести страну до самоубийства», – продолжил он, рассказав о страданиях украинцев при Иосифе Сталине.