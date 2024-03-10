Лондон поможет Еревану «перед лицом российских угроз»

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Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания признаёт решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и планирует оказать Еревану поддержку «перед лицом исходящих от России угроз ответных мер». Он сообщил об этом, отвечая на письменный запрос из британского парламента.

«Великобритания признаёт данное решение (о заморозке членства в ОДКБ) как реализацию суверенного права Армении и будет сотрудничать с евро-атлантическими союзниками для оказания ей поддержки перед лицом исходящих от России угроз ответных действий», — заявил Хиппи.

Заместитель министра обороны Соединённого Королевства рассказал об этом в письменном ответе на запрос депутата Роберта Бакленда. Парламентарий спросил о потенциальной выгоде для оборонной промышленности Великобритании в случае выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности.

Хиппи отметил, что любая выгода должна вписываться в рамки согласованных ограничений по оружейному эмбарго ОБСЕ, которое подписала Великобритания. При этом он подчеркнул, что Лондон продолжит тесно взаимодействовать с Арменией «в поиске возможностей углубления сотрудничества».