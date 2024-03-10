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Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний

Токаев: Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний

Казахский и азербайджанский народы прошли через много испытаний. У нас общие корни, родственные языки, схожие культуры. Сегодня мы вместе строим наше общее будущее.

Об этом перед приездом в Азербайджан в интервью газете «Азербайджан» и информационному агентству АПА заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Этот светлый праздник, история которого уходит вглубь веков, является олицетворением единства, мира, согласия и неразрывной связи времен и поколений.

Праздник Наурыз, являясь нашим общим достоянием, играет важное значение в укреплении духовной близости народов Казахстана и Азербайджана.

Наурыз значит новый день, обновление. Символично, что сегодня и между Казахстаном и Азербайджаном, и во всем тюркском мире идут процессы обновления и возрождения, мы вошли в новую эру нашего сотрудничества.

В эти праздничные дни желаю братскому азербайджанскому народу счастья и дальнейшего процветания. Наурыз құтты болсын!» – заключил лидер Казахстана

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