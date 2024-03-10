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Главное Общество

ГЭЦ проведет выпускной экзамен

ГЭЦ проведет выпускной экзамен

В Азербайджане сегодня 53102 школьника сдадут выпускной экзамен. Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Экзамены будут проведены в общеобразовательных учреждениях в Баку и регионах страны, в том числе на освобожденных территориях – в школе номер 1 имени Мирзы Улугбека в Физули, в средней школе села Агалы Зангиланского района, школе номер 2 города Лачын и средней школе села Забух Лачинского района.

Во всех экзаменационных залах в стране экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до его начала – в 10:45. Прибывшие позже указанного времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

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