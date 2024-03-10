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Джонсон тайно обсудил Украину с лидером Венесуэлы

Джонсон тайно обсудил Украину с лидером Венесуэлы

Бывший председатель правительства Соединённого Королевства Борис Джонсон в феврале совершил тайный визит в Каракас. Во время своего пребывания на территории Венесуэлы он провёл переговоры с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро, сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, бывший британский премьер-министр проводил отпуск со своей семьёй в Доминиканской Республике, откуда вылетел на частном самолёте в Каракас. Журналисты сообщают, что он пробыл в Венесуэле менее 24 часов. Газета отмечает, что экс-глава Правительства Великобритании обсудил с Мадуро конфликт на Украине на фоне слухов о возможных поставках Боливарианской Республикой вооружения России.

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