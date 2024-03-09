В Эстонии бомбоубежища в жилых домах станут обязательными

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Правительство Эстонии намерено в обязательном порядке оснащать бомбоубежищами все новые жилые дома и общественные здания. Об этом сообщает сайт эстонского государственного гостелерадиовещания ERR.

Министерство внутренних дел Эстонии планирует сделать наличие бомбоубежища обязательным условием при строительстве всех новых зданий общей площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров. По данным вещателя, правительство Эстонии решило строить убежища и укрытия, опираясь на опыт Финляндии, где все дома и общественные здания оборудованы специальными помещениями с автономным освещением, канализацией и водопроводом.