Ватикан очищает свои ряды

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Папа римский Франциск принял отставку епископа польской епархии Ловича Анджея Дзюбы, сообщило RMF24.

В разъяснении Апостольской нунциатуры в Польше говорится о «халатности» епископа при рассмотрении дела о сексуальном насилии, совершенном священнослужителями из его епархии в отношении несовершеннолетних.

По данным Reuters, Анджей Дзюба не обратился в правоохранительные органы после того, как узнал, что священник из его епархии домогался 14-летнего мальчика. AFP пишет, что ему было известно как минимум о двух случаях педофилии. При этом RMF24 отмечает, что, подав в отставку, Аджей Дзюба объяснял свое решение ухудшением здоровья и усталостью.

В феврале папа римский Франциск принял отставку другого польского иерарха — архиепископа Щецин-Каменского Анджея Дзеги, который скрывал свидетельства жестокого обращения с детьми со стороны священников на протяжении нескольких лет. Издание Wyborcza писало, что в сокрытии педофилии подозреваются 13 польских епископов.