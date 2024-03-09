В Венгрии бум на электромобили и гибриды

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Венгрия вносит свой вклад в стратегию перехода Евросоюза на зеленую энергетику, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на собкора в Будапеште.

Это выражается также в растущей доле электромобилей в стране.

Согласно данным за январь 2024 года, более 88 тысяч электромобилей и гибридов в Венгрии ездят со светло-зелеными номерными знаками, которые предоставляют им особые привилегии, такие как бесплатная парковка и использование полос для общественного транспорта. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Для сравнения, четыре года назад их было всего 17 тысяч, таким образом это число увеличилось в пять раз.

Министерство добавило, что в случае одних только электромобилей (не считая гибридов) рост за тот же период был в шесть с половиной раз больше. В феврале этого года их число превысило 50 тысяч.