ВСУ уничтожили вражескую колонну (видео)

Украинские военные разбили очередную вражескую колонну в Новомихайловке на Мариинском направлении. Среди уничтоженной техники впервые появились Т-54 с дополнительной защитой «Контакт-1». Видео опубликовало подразделение БПЛА Shadow.

С февраля 2024 года оккупанты потеряли 4 визуально подтвержденных танка Т-55. Ранее российские войска получали танки Т-54/55 без модернизаций, кроме «мангалов» на башне. Также изменилась тактика применения, потому что старые Т-55 и Т-62 использовались на стационарных позициях. Теперь ВС РФ бросают старые машины в штурм.

Первые Т-55 в российской армии появились еще в апреле 2023 года. Пока неизвестно, сколько оккупанты сняли танков с консервации. По оценке Международного института стратегических исследований, в 2023 году российская армия получила от 1,18 танков до 1,8 тысячи различных моделей.

Shadow unit shares the footages of another attempted Russian attack on Novomykhailivka front. https://t.co/UTCBkLIMhq pic.twitter.com/UQtYbhdhvp

— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 5, 2024