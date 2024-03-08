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ВСУ уничтожили вражескую колонну (видео)

ВСУ уничтожили вражескую колонну (видео)

Украинские военные разбили очередную вражескую колонну в Новомихайловке на Мариинском направлении. Среди уничтоженной техники впервые появились Т-54 с дополнительной защитой «Контакт-1». Видео опубликовало подразделение БПЛА Shadow.

С февраля 2024 года оккупанты потеряли 4 визуально подтвержденных танка Т-55. Ранее российские войска получали танки Т-54/55 без модернизаций, кроме «мангалов» на башне. Также изменилась тактика применения, потому что старые Т-55 и Т-62 использовались на стационарных позициях. Теперь ВС РФ бросают старые машины в штурм.

Первые Т-55 в российской армии появились еще в апреле 2023 года. Пока неизвестно, сколько оккупанты сняли танков с консервации. По оценке Международного института стратегических исследований, в 2023 году российская армия получила от 1,18 танков до 1,8 тысячи различных моделей.

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