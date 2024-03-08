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Верховный комиссар ООН выступил с требованием к Израилю

Верховный комиссар ООН выступил с требованием к Израилю

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал от Израиля прекратить направленную против палестинского населения деятельность, включая расширение поселений на Западном берегу реки Иордан. Он выразил сожаление в связи с планами строительства там Израилем около 3,5 тыс. единиц жилья, напомнив, что перемещение собственного населения на оккупированные территории является военным преступлением.

«Действия Израиля против палестинского населения должны быть немедленно прекращены. Единственный путь вперед – найти жизнеспособное политическое решение, которое положит конец оккупации, создаст независимое палестинское государство и гарантирует реализацию основных прав палестинского народа», – заявил Тюрк в докладе, распространенном в Женеве.

Как отметила пресс-служба возглавляемого Тюрком управления (УВКПЧ), верховный комиссар выразил сожаление по поводу последних действий Израиля в отношении оккупированного Западного Берега, отметив, что ускорение строительства поселений усугубляет «угнетение, насилие и дискриминацию в отношении палестинцев». Планы сооружения 3 476 домов, о которых стало известно на этой неделе, «противоречат международному праву», напомнил Тюрк.

В докладе, представленном на 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, верховный комиссар констатировал, что создание и продолжающееся расширение поселений «равносильно перемещению Израилем собственного гражданского населения на оккупированные им территории, что представляет собой военное преступление по международному праву». Согласно докладу, с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года в израильских поселениях было построено около 24,3 тыс. единиц жилья, что является самым высоким показателем за время мониторинга, проводимого с 2017 года.

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