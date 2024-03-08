Франция поставит оружие Молдове и разместит военного представителя в Кишиневе

73 Просмотров

Франция подписала оборонное соглашение с Молдовой. Об этом сообщает Financial Times.

Оно включает размещение французского военного представителя в Молдове, а также программы обучения и поставки оружия. Париж также пообещал инвестировать в молдавские энергетические проекты, природные ресурсы и железнодорожный транспорт.

Президент Франции Эммунуэль Макрон заявил, что Париж будет продолжать «непоколебимо поддерживать» «независимость, суверенитет и территориальную целостность» Молдовы.

Переговоры об этом документе начались еще в 2022 году.