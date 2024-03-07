Чехия приостановила консультации со Словакией из-за России

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Чехия приостановила межправительственные консультации со Словакией, потому что позиция правительства Фицо «апеллирует к интересам Путина».

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает Aktuality.

«Мы исторически связаны, мы близки друг другу. Но правда в том, что нынешнее словацкое правительство имеет диаметрально иную позицию по ключевому вопросу. Мы считаем, что эта позиция несовместима с точкой зрения западного мира и что она как бы апеллирует к интересам Владимира Путина», – заявил Фиала.

В частности, он упомянул встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара с Сергеем Лавровым.