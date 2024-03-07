В Ханкенди обнаружены 3 дрона и другое оружие |
США и Великобритания ударили по йеменскому аэропорту |
Обнародованы новые кадры уничтожения «Сергея Котова» (видео) |
Исламисты ударили дронами по израильскому аэродрому |
Секретарь СБ Армении пожаловался на Россию и похвалил НАТО |
Баку и Анкара обсудили региональные вопросы (фото) |
Марков: Армения становится главным предателем России |
Украина анонсировала новое контрнаступление |
Истребитель KAAN может пополнить воздушный флот Турции в 2028 году |
Главное Общество

Алиев распорядился принять меры для поощрения использования электромобилей

Алиев распорядился принять меры для поощрения использования электромобилей

В Азербайджане будет поощряться использование электромобилей.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжением президента Кабмину в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в целях расширения сферы использования электромобилей и зарядных станций электрической энергии, привлечь субъекты предпринимательства к созданию таких станций.

Также в месячный срок определить места для установки точек зарядки электрической энергии на основании предложений Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства энергетики, открытого акционерного общества «Азерэнержи» и открытого акционерного общества «Азеришыг».

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев наградил женщин
Общество

Ильхам Алиев наградил женщин

2024/03/07, 14:07
Алиев распорядился принять меры для поощрения использования электромобилей
Общество

Алиев распорядился принять меры для поощрения использования электромобилей

2024/03/07, 14:02
В Баку на линию пустят 100 новых электробусов
Общество

В Баку на линию пустят 100 новых электробусов

2024/03/07, 13:21
Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Общество

Эльчин Юсубов назначен спецпредставителем президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

2024/03/07, 13:12
Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах
Общество

Эмин Гусейнов назначен спецпредставителем президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

2024/03/07, 13:09
Завтра в Баку будет пасмурно
Общество

Завтра в Баку будет пасмурно

2024/03/07, 13:00
УМК издало фетву по случаю начала месяца Рамазан
Общество

УМК издало фетву по случаю начала месяца Рамазан

2024/03/07, 12:35
Из России в Азербайджан откроют новые авиарейсы
Общество

Из России в Азербайджан откроют новые авиарейсы

2024/03/07, 11:26
Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма
Общество

Гражданин Азербайджана арестован за финансирование терроризма

2024/03/07, 10:49