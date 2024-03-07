Алиев распорядился принять меры для поощрения использования электромобилей

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В Азербайджане будет поощряться использование электромобилей.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Распоряжением президента Кабмину в месячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в целях расширения сферы использования электромобилей и зарядных станций электрической энергии, привлечь субъекты предпринимательства к созданию таких станций.

Также в месячный срок определить места для установки точек зарядки электрической энергии на основании предложений Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства энергетики, открытого акционерного общества «Азерэнержи» и открытого акционерного общества «Азеришыг».