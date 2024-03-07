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Министр обороны Ирана предупредил Папикяна

Министр обороны Ирана предупредил Папикяна

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани на встрече с армянским коллегой в Тегеране заявил, что поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат. По словам генерала, архитектура безопасности должна формироваться в самом регионе, иначе он превратится в арену конфликта между сверхдержавами со всеми вытекающими отсюда последствиями и угрозами.

«Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона», – добавил министр, слова которого приводят иранские СМИ.

Он также подчеркнул, что укрепление отношений со всеми соседями является частью внешней политики Исламской Республики, но «Армения имеет особое значение, и отношения между двумя странами последовательно развиваются в самых разных областях с момента обретения Арменией независимости».

Министр заявил о решающей позиции Ирана в поддержке территориальной целостности и суверенитета стран региона.

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