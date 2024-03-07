В Армении сокращается рождаемость и число браков

117 Просмотров

В Армении в январе 2024 года рождаемость сократилась на 3,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишут армянские СМИ со ссылкой на данные Статистического комитета.

Так, в первом месяце родились 3 108 детей против 3 229 новорожденных в январе прошлого года.

Сократилось и количество браков – 1227 вместо прошлогодних 1312. За отчетный период увеличились разводы – 352 против 335 в январе 2023 г.

Также, по данным комитета, за отчетный период скончался 2 571 человек, что на 3% больше январского показателя 2023 г.