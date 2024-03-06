Зурабишвили: Парламенту Грузии нужна вторая палата

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что парламент страны должен начать функционировать как двухпалатный до восстановления территориальной целостности, как это прописано в конституции.

«Я считаю, и это мое мнение не как президента, а личное мнение, что [парламенту] Грузии нужна вторая палата. И эта вторая палата не должна зависеть от того, когда будет восстановлена территориальная целостность. Мы можем оставить пустыми места, которые принадлежат Абхазии и Цхинвальскому региону. С помощью этой палаты надо начать восстанавливать то, что необходимо – местные кадры, которые существуют очень скудно», – заявила Зурабишвили на встрече с местными СМИ, говоря о важности децентрализации власти и укрепления местного самоуправления в стране.