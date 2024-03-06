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Молдова вышла из договора об армиях после демарша в Приднестровье

Молдова вышла из договора об армиях после демарша в Приднестровье

Правительство Молдовы одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает PRO.TV.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Этот документ устанавливает одинаковые лимиты на вооружения и боевую технику для всех стран-участников, а также ограничивает количество вооруженных сил в зоне действия договора.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал решение Молдовы направленным против России и ее интересов.

В конце февраля власти Приднестровья попросили Россию вмешаться в связи с «давлением» со стороны Молдовы. Декларацию об этом приняли на съезде «депутатов» всех уровней, который прошел в регионе впервые за последние 18 лет. «Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в документе.

Депутаты просят учесть тот факт, что на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) проживают более 220 тысяч граждан РФ. По словам «депутатов», решение попросить помощи у России было принято в связи с «уникальным положительным опытом» ее миротворческой миссии на Днестре, а также потому, что эта страна имеет «статус гаранта и посредника в переговорном процессе» между Тирасполем и Кишиневом.

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