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Захарова о получении в подарок знака «Харыбюльбюль»

Захарова о получении в подарок знака «Харыбюльбюль»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала преподнесение ей нагрудного знака «Харыбюльбюль» в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Сегодня на брифинге Захаровой корреспондент ТАСС задал вопрос о подаренном ей нагрудном знаке «Харыбюльбюль», который считается символом освобождения Карабаха от оккупации, что вызвало ажиотаж в прессе, передает АПА.

Захарова сказала, что ажиотаж вокруг подаренного ей нагрудного знака «Харыбюльбюль» – очередное раздутое событие.

«Те, кто не прибыл на этот фестиваль, не был здесь, вероятно, не знают, что все участники фестиваля приносят с собой подарки. Палестинцы, аргентинцы, китайцы и другие принесли подарки, сувениры с собственной символикой.

Это не значит, что нужно политизировать. Люди говорят о том, что важно для них. Это совершенно нормально, когда люди дарят подарки, в которых изображены символы, важные для них, рассказывают свои истории через эти подарки».

Представитель МИД России добавила, что не следует поддаваться на провокации: «Возможно, они (провокации – ред.) были и будут. Не нужно поддаваться на провокации. Самое главное, во всем нужно искать что-то позитивное», – отметила она.

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