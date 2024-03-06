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Экс-генсек НАТО заявил, что Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней

Экс-генсек НАТО заявил, что Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней

Канцлер Германии Олаф Шольц назван излишне медлительным и колеблющимся, а президенту Франции Эммануэлю Макрону приписали много «пустых разговоров».

С такой критикой европейских лидеров выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Экс-генсек отметил, что высказывания Макрона о возможном размещении западных войск в Украине являются лишь пустыми словами. «Это всего лишь болтовня. Макрон пытается замаскировать недостаточную помощь Франции», — подверг он критике французского лидера.

Он также назвал Шольца излишне медлительным и неопределенным. По мнению Расмуссена, Европе требуется более решительное действие со стороны немецкого правительства, поскольку канцлер ФРГ не проявляет себя как настоящий лидер.

«Нам нужны руководители, способные действовать решительно. Во время военных конфликтов нельзя руководствоваться общественным мнением», — подчеркнул Расмуссен.

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