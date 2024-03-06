Баку и Тегеран договорились об отправке азербайджанских дипломатов в Иран

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Достигнута договоренность, что азербайджанские дипломаты в ближайшее время вернутся в Иран.

С данным заявлением выступил глава МИД Ирана Xусейн Амир Абдоллахиян после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Джидде.

Абдоллахиян отметил, что в ходе встречи были обсуждены итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана.

«На встрече с моим азербайджанским коллегой мы обсудили итоги суда над человеком, убившим сотрудника посольства Азербайджана в Иране. Мы достигли договоренности о принятии мер по отправке дипломатической делегации Азербайджана в Иран в ближайшее время», – сказал министр.