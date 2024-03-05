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В Ханкенди сносятся «творения зодчества» армянских оккупантов (фото, видео)

В Ханкенди сносятся "творения зодчества" армянских оккупантов (фото, видео)

Как известно, армяне, осуществлявшие с XIX века свои захватнические цели и прибегавшие к различным грязным деяниям для реализации химеры «великой Армении» на исторических азербайджанских землях, учинили одновременно беспощадный геноцид против тюркских народов. К концу XX столетия подогреваемый Арменией сепаратизм в Карабахе привел к широкомасштабному военному противостоянию. Военная агрессия Армении, продолжавшаяся при содействии некоторых западных стран и глобальных сил, привела к оккупации суверенных территорий Азербайджана – Карабаха и Восточного Зангезура. Таким образом, армяне, не имевшие традиций государственности, избрали путь сепаратизма, терроризма и вандализма с целью создания на Кавказе второго армянского государства. Сегодня на азербайджанских территориях, освобожденных от тридцатилетней оккупации, отчетливо видны следы вандализма армянских вооруженных сил. В этот период они не только ничего не построили на оккупированных территориях, а, напротив, разрушили все памятники культуры, могилы, дома, мечети в регионе. Здания, построенные армянами на наших исконных землях в годы оккупации в стиле армянской архитектуры, демонстрируют их намерение показать, что эти территории принадлежали им.

Minval со ссылкой на «Азертадж» представляет читателям фотоснимки, отражающие предпринимаемые правительством Азербайджана меры для устранения последствий вандализма, учиненного армянскими вооруженными силами и сепаратистами на территориях, которые они удерживали под оккупацией на протяжении почти 30 лет.

На основании указания правительства Азербайджана начался снос здания «парламента», построенного сепаратистским режимом хунты в 1994 году, в котором в 2009 году были проведены работы по реконструкции. Заседая в трехэтажном здании площадью 1350 квадратных метров, 33 «депутата» в период своей «деятельности» поддерживали презренную политику сепаратистов.

В прошлом году в результате антитеррористических мероприятий были арестованы главари хунты, пытавшиеся построить на территории нашей страны второе армянское государство. А сегодня уничтожаются следы сепаратизма. Началась работа по сносу еще одного «наследия» сепаратистов – «здания ветеранов», которое имеет форму креста, если смотреть на него сверху. О каких «ветеранах» идет речь, должно ответить руководство Армении. У него также надо спросить, каким образом лица, нагло вторгшиеся на территорию другого государства, учинившие там массовые расправы и акты вандализма, получили звание «ветеранов»?! Они должны ответить перед законом за годами совершаемые преступления – время уже настало.

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