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В Азербайджане полиция предотвратила продажу мяса больных и мертвых лошадей и ослов (видео)

В Азербайджане полиция предотвратила продажу мяса больных и мертвых лошадей и ослов (видео)

Сотрудники полиции задержали человека, который организовывал поставки мясной продукции неизвестного происхождения, опасной для здоровья человека.

Об этом сообщили в МВД.

В результате совместных мерсотрудников полиции и Агентства продовольственной безопасности было установлено, что Гусейнов Орхан Джаббар оглу 1991 года рождения создал в Бардинском районе пункт забоя скота и продажи мяса. В антисанитарных условиях был организован забой больных, умерших животных, мясо которых сбывалось по низкой цене заказчикам. На участке и складе подозреваемого в поселке Кенгерли Бардинского района было обнаружено более 2 тонн конины и ослятины.

По факту ведется расследование.

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