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Главное Мир

Украина подорвала железную дорогу в Самарской области России

Украина подорвала железную дорогу в Самарской области России

В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожному мосту.

По данным Baza, неизвестные пытались подорвать опору моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск. По словам источников телеграм-канала, повреждены металлоконструкция моста и заграждения. Предварительно, бетонная опора не повреждена.

В разведке Украины прокомментировали взрыв. Ведомство подтвердило факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка.

«Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО „Полимер“ в городе Чапаевск Самарской области», — заявили в ГУР.

Разведка считает, что из-за повреждений железнодорожный мост нельзя будет использовать несколько недель.

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