МИД: Армянские мины остаются серьезной проблемой

Мины, установленные Арменией, остаются серьезной проблемой, и эта страна под разными предлогами отказывается предоставить детальные карты минных полей.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети Х.

В ведомстве напомнили, что сегодня в результате взрыва мины серьезно пострадал 29-летний мирный житель. Всего с ноября 2020 года жертвами мин стали 346 азербайджанцев.

Landmines planted by Armenia remain a major challenge.

Today, as a result of an explosion a 29 years old civilian was severely injured.

Since November 2020, 3️⃣4️⃣6️⃣ Azerbaijanis became victims.

🇦🇲 with various pretexts refuses to provide accurate maps. #StopLandmineThreat pic.twitter.com/zAQiClsWy5

