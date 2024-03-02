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Главное Мир

Шольц вновь не поддержал поставку Taurus Украине

Шольц вновь не поддержал поставку Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что выступает против передачи Украине крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает газета FAZ.

По его словам, отказ от поставок ракет обоснован тем, что для программирования ракет и наведения на цели необходимым условием является присутствие немецких специалистов в Украине.

До этого Шольц в ходе выступления на конгрессе Партии европейских социалистов (ПЕС) в Риме выступил против отправки военных в Украину. По его словам, члены НАТО не должны становиться стороной конфликта.

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